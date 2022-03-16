Dolar
14.75
Euro
16.18
Altın
1,920.84
ETH/USDT
2,644.30
BTC/USDT
39,500.00
BIST 100
2,079.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Saldırı yapan düşman, gücünün yüzde 40'ını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 16.03.2022
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Saldırı yapan düşman, gücünün yüzde 40'ını kaybetti

Kiev

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna topraklarına giren Rus ordusunun yüzde 40'ının, gücünü kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti."

Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Güney Afrika Kovid-19 ulusal afet durumunu 1 ay uzattı
Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Benzer haberler

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Saldırı yapan düşman, gücünün yüzde 40'ını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Saldırı yapan düşman, gücünün yüzde 40'ını kaybetti

Zelenskiy: Polonya ile Çekya ve Slovenya'nın liderlerine kesinlikle güveniyoruz

Ukrayna: Rusya'nın 2014'te Avrupa Konseyinden çıkarılması bekleniyordu

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden ayrılmasını istedi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden ayrılmasını istedi
Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün devam edecek

Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün devam edecek

Ukrayna'dan bugün 181 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Ukrayna'dan bugün 181 Türk vatandaşı daha tahliye edildi