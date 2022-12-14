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Dünya

Ukrayna: Esir değişimiyle 64 askerimiz ve bir ABD vatandaşı serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında 64 Ukrayna askeri ile bir ABD vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

Davit Kachkachishvili, Dmitri Chirciu   | 14.12.2022
Ukrayna: Esir değişimiyle 64 askerimiz ve bir ABD vatandaşı serbest bırakıldı

Kiev

Yermak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasında esir değişiminin yapıldığını belirtti.

Andriy Yermak, şu ifadeleri kullandı:

"Donetsk ve Luhansk bölgelerinde savaşan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 64 asker evlerine geliyor. Halkımıza yardım eden ABD vatandaşı olan Murekez Süedi'nin serbest bırakılması da mümkün oldu. Ölen 4 kişinin cenazeleri de iade edildi."

Rusya ile Ukrayna arasında son olarak 6 Aralık'ta yapılan esir değişimi sonucu 60 Ukraynalı ile 60 Rus askeri karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

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