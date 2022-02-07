Dolar
13.60
Euro
15.56
Altın
1,821.87
ETH/USDT
3,152.70
BTC/USDT
44,002.00
BIST 100
1,997.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna, Donbas krizinin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Donbas'taki krizin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 07.02.2022
Ukrayna, Donbas krizinin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, başkent Kiev'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas meselesine değinen Kuleba, bu meseleye ilişkin Normandiya Formatı ülkelerinin (Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) siyasi danışmanlarının 26 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te toplantı yaptığını anımsattı.

Aynı seviyedeki toplantının Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılmasının planlandığına dikkati çeken Kuleba, "Paris'teki toplantı çok zor idi. Berlin'deki toplantının da hazırlıkları zor sürüyor ancak bu toplantıdan sonra siyasi danışmanlar seviyesindeki görüşmelerin sürdürülmesi konusunda çalışıyoruz. Rusya, diplomatik süreçte kalacak. Bu çok önemlidir." dedi.

Donbas'taki krizin diplomasi yoluyla çözüşmesinden yana olduklarını vurgulayan Kuleba, şunları kaydetti:

"Hepimiz mevcut krizin diplomasi yoluyla çözümüne odaklanmış durumdayız. Ne Almanya ne de Ukrayna bu meselenin güçle çözülmesinden yana değil. Mevcut gerilimin durdurulması ve sonunda tüm meselenin diplomatik yollarla çözülmesi için çabalarımızı birleştirdik."

Öte yandan, durumun gidişatıyla ilgili tüm senaryoları dikkate aldıklarını dile getiren Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'daki durumu "istikrarsızlaştırmaya" ve Batı ile Ukrayna arasını bozmaya çalıştığını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da ortaklarıyla Rusya'ya karşı yaptırım paketi hazırladıklarını belirterek, "Almanya, yüksek ekonomik bedel ödemeye hazır. Burada, Ukrayna'nın güvenliği söz konusu." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 96 bin 514 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bin 639'a ulaştı
Hong Kong’da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 74'e yükseldi
Güney Kore ve Avustralya Kovid-19 önlemlerini esnetirken, Endonezya sıkılaştırdı

Benzer haberler

Borrell: Soğuk Savaş'tan sonra Avrupa güvenliği açısından en tehlikeli dönemden geçiyoruz

Borrell: Soğuk Savaş'tan sonra Avrupa güvenliği açısından en tehlikeli dönemden geçiyoruz

Belarus, Rusya ile Suriye'ye 200 asker gönderecek

Ukrayna, Donbas krizinin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana

AB, Ukrayna'dan gelebilecek bir göç dalgası senaryosunu değerlendiriyor

AB, Ukrayna'dan gelebilecek bir göç dalgası senaryosunu değerlendiriyor
Almanya, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizindeki çabalarını memnuniyetle karşıladı

Almanya, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizindeki çabalarını memnuniyetle karşıladı
Rusya'nın petrol ihracat geliri 2021'de 110 milyar dolara çıktı

Rusya'nın petrol ihracat geliri 2021'de 110 milyar dolara çıktı