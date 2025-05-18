Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,501.80
BTC/USDT
103,880.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Kırım Tatar Türkleri sürgününün 81'inci yılında mesaj paylaştı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, "Bugünün Rusya'sı, Stalin'in Kırım Tatarlarına karşı soykırım politikasını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Kırım Tatar Türkleri sürgününün 81'inci yılında mesaj paylaştı

Kiev

Bakan Sybiha, Kırım Tatar Türkleri sürgününün 81'inci yılı vesilesi ile X hesabından yazılı açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mesajında, "Bugün, Stalin'in 1944'te gerçekleştirdiği Kırım Tatar halkının anavatanlarından sürgün edilmesiyle sonuçlanan soykırımın kurbanlarını anıyoruz." ifadesini kullanan Sybiha, Stalin'in kararıyla, Kırım tatar Türklerinin tren vagonlarıyla öz yurtlarından Orta Asya'ya sürgün edildiğini anımsattı.

Sybiha şunları kaydetti:

"81 yıl önce, 200 binden fazla Kırım Tatarı yük vagonlarına bindirilerek Orta Asya'ya sürgün edildi. Bunların neredeyse yarısı yerli bir ulusun vahşice köklerinden sökülmesi sonucu öldü."

Dışişleri Bakanı Sybiha, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünün Rusya'sı, Stalin'in Kırım Tatarlarına karşı soykırım politikasını sürdürüyor. 2014'te Kırım yarımadasının işgali, kitlesel baskılar, aramalar, bireysel tutuklamalar ve meclis yasağı, aslında yerli halkı anavatanlarından uzaklaştırdı. Tıpkı seksen yıl önce olduğu gibi."

Mesajında, her yılın mayıs ayının üçüncü pazar gününde, Sovyet komünist rejiminin baskılarının kurbanlarını da andıklarını aktaran Sybiha, sürgün ve trajedilerin gelecekte yaşanmaması için mücadele ettiklerini belirterek, "Ancak, Kırım Tatarları Sovyet rejiminden sağ kurtulup anavatanlarına geri döndükleri gibi, Putin rejiminden de sağ kurtulup bir gün Ukrayna'nın Kırım'ına geri dönecek. Bugün, milletlerimiz Rus saldırganlığına karşı birlikte savunma yapıyor. Kırım Ukrayna'dır." görüşünü paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından, Kırım Tatar ve Çerkes Sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin açıklama
Bakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak
Atatürk, kurtuluş meşalesini 106 yıl önce Samsun'da yaktı
Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatına ilişkin çelişkili ifadeler iddianamede
TBMM zirai dona karşı uygulanacak tedbirleri içeren "öneri paketi" hazırlayacak

Benzer haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Kırım Tatar Türkleri sürgününün 81'inci yılında mesaj paylaştı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Kırım Tatar Türkleri sürgününün 81'inci yılında mesaj paylaştı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Antalya'da bir araya geldi

Ukraynalı Bakan Sybiha: Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Putin'in 'geçit töreni ateşkesi' sahte çıktı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Putin'in 'geçit töreni ateşkesi' sahte çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet