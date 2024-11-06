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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Adil ve kalıcı barışı daha da yakınlaştırmak için (ABD ile) birlikte çalışacağız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD ile stratejik ortaklığı güçlendirerek Rusya-Ukrayna savaşında "adil ve kalıcı barışı daha da yakınlaştırmak" yönünde birlikte çalışacaklarını belirtti.

Davit Kachkachishvili  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Adil ve kalıcı barışı daha da yakınlaştırmak için (ABD ile) birlikte çalışacağız Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Kiev

Sybiha, X hesabından yaptığı paylaşımında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı bugün tebrik ettiğini hatırlattı.

Zelenskiy ve Trump arasında uzun süreli, yapıcı ve sonuç odaklı bir diyaloğun mevcut olduğunu kaydeden Sybiha, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını güçlendirmek ve kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı daha da yakınlaştırmak için birlikte çalışacağız. Amerika'nın kararlı liderliğine güveniyoruz."

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