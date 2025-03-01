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Dünya

Ukrayna Devlet Zelenskiy: Trump’a karşı yanlış bir şey yapmadım

Ukrayna Devlet Zelenskiy, ABD Başkanı’yla yaşadıkları tartışma için, “Trump'a ve Amerikan halkına saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi

Hakan Çopur  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Ukrayna Devlet Zelenskiy: Trump’a karşı yanlış bir şey yapmadım

Washington
Ukrayna Devlet Zelenskiy, ABD Başkanı’yla yaşadıkları tartışma için, “Trump'a ve Amerikan halkına saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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