Dolar
38.75
Euro
43.69
Altın
3,341.87
ETH/USDT
2,297.80
BTC/USDT
102,820.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya, tıpkı Naziler gibi, saldırganlığının hesabını vermeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı mahkeme kurulması çağrısında bulunarak, "Rusya, tıpkı Naziler gibi, saldırganlığının hesabını vermeli." dedi.

Davit Kachkachishvili  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya, tıpkı Naziler gibi, saldırganlığının hesabını vermeli

Kiev

Zelenskiy, ülkesinin Lviv kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri Dışişleri Bakanları ve "Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçları Özel Mahkemesi Ana Grubu" toplantısına video konferans yoluyla hitap etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada Zelenskiy, 40 ülkeden yetkililerin ve bakanların ülkesine geldiklerini söyledi.

Zelenskiy, 9 Mayıs Avrupa Günü ve İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80'inci yılının kutlandığı dönemde yabancı heyetlerin Ukrayna'ya geldiğini belirterek, "Güçlü bir kararlılıkla, halkımıza gerçek bir destekle ve gerçek bir barış uğruna Rusya'ya baskıyı artırma isteğiyle geldiniz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Rusya'nın bizim ortak ve en önemlisi giderek artan gücümüzü hissetmesi gerekiyor"

Avrupa'nın Ukrayna'ya destek vermek amacıyla 4 milyar avroluk yeni destek paketinin açıklanması için hazırlık yaptığına dair bilgiye sahip olduğunu söyleyen Zelenskiy, AB ülkelerine teşekkür etti.

Rusya'nın, savaşı kaybedeceğini hissetmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Rusya'nın bizim ortak ve en önemlisi giderek artan gücümüzü hissetmesi gerekiyor." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşla ilgili sorumluğu üstüne alması gerektiğini savunarak, "Çünkü bir savaş bile cezasız kalırsa yeni savaşlar başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Lviv'deki toplantıya Avrupa'nın dışında diğer ülkelerin temsilcilerinin de katıldığını dile getiren Zelenskiy, bu ülkelere Rusya'ya karşı mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizi bu karara siyasi destek vermeye çağırıyorum. Rusya, tıpkı Naziler gibi, saldırganlığının hesabını vermeli. Saldırganlık suçu için sert bir mahkemenin kurulması, potansiyel saldırganların iki kere düşünmesini sağlayabilir ve sağlamalıdır. Rusya, bu savaşın hesabını verecek. Özellikle Avrupa Konseyinin çabalarını belirtmek istiyorum, işte gerçek liderlik budur.

Bu mahkemenin etkili bir araç haline gelmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin çalışmalarını güçlendirmesi için çalışan herkese teşekkür ederiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Kahramanmaraş'ta depremde 130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı
Trabzon'da yayla yolunda karla mücadele çalışması yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu
Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında müsilaj yeniden görüldü

Benzer haberler

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya, tıpkı Naziler gibi, saldırganlığının hesabını vermeli

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüğünü bildirdi

İzmir'deki halk eğitimi merkezinden Gazze ve Ukrayna'daki çocuklara destek

İzmir'deki halk eğitimi merkezinden Gazze ve Ukrayna'daki çocuklara destek
Ukrayna Parlamentosu, ABD-Ukrayna arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşmasını onayladı

Ukrayna Parlamentosu, ABD-Ukrayna arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşmasını onayladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Putin'in 'geçit töreni ateşkesi' sahte çıktı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Putin'in 'geçit töreni ateşkesi' sahte çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet