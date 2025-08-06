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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ateşkes konusunda ABD ve Ukrayna'yı "kandırmaması" gerektiğini kaydederek, "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın

Kiev

Zelenskiy, paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bugün ülkesinin Sumi bölgesinde cephe hattında incelemelerde bulunduğunu aktaran Zelenskiy, savaşla ilgili gelişmeler hakkında bilgi aldığını belirtti.

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Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün telefonda görüştüğünü anımsattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Moskova'da düzenlediği toplantı hakkında Trump ile konuştuğunu hatırlatan Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın. Ama asıl önemli olan, ayrıntılarda bizi kandırmamalarıdır, ne bizi ne de ABD'yi." dedi.

Ukrayna'nın kendi bağımsızlığını savunacağını kaydeden Zelenskiy, "(Ateşkes konusunda) Müttefiklerimize, Ukraynalı yetkililer ile güvenlik danışmanlarının yakın gelecekte, pozisyonumuzu, ortak tutumumuzu ve ortak görüşümüzü belirlemek için görüşmelerin yapılmasını önerdik." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

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