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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kongre baskınından sonra dünyanın ABD'yi demokrasi sembolü olarak görmesi çok zor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınından sonra dünyanın bu ülkeyi demokrasi sembolü olarak görmesinin çok zor olacağını belirtti.

Talha Yavuz   | 01.02.2021
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kongre baskınından sonra dünyanın ABD'yi demokrasi sembolü olarak görmesi çok zor

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD merkezli Axios haber sitesine verdiği mülakatta, ABD'deki Kongre baskınını izlerken şok olduğunu ve böyle bir şey olacağını hayal bile edemeyeceğini kaydetti.

ABD'yi yönetimin barışçıl şekilde el değiştirdiği, ideal demokratik kurumların bulunduğu bir ülke olarak gördüklerini vurgulayan Zelenskiy, Kongre baskınının ABD demokrasisine ağır bir darbe vurduğunu söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'da "iki devrim" yaşadıklarına işaret ederek, "Biliyoruz ki dünyada bu yaşanabilir ancak ABD'de yaşanmasını kimse beklemezdi. Kongre baskınından sonra, dünyanın ABD'yi demokrasi sembolü olarak görmesi çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongre baskını

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, Trump taraftarları, Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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