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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ilave hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesini savunmak için ilave hava savunma sistemleri ve füzelere ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Zuhal Demirci  | 16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ilave hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu söyledi Fotoğraf: Vincenzo Circosta/AA

Londra

Zelenskiy, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Avrupa Konseyi Dördüncü Zirvesine çevrim içi katılarak konuşma yaptı.

Zelenskiy, Rusya'nın öldürme kabiliyetini geliştirmek için çok çalıştığını, Ukrayna'nın ise halkını ve hava savunma sistemini geliştirmesine yardımcı olan tüm ülkeleri ve liderlerini korumak için çok çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'yı savunmak için ilave hava savunma sistemlerine ve füzelere ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, "Ayrıca savaş uçaklarından daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunlar olmadan hiçbir hava savunma sistemi mükemmel olmayacaktır." dedi.

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