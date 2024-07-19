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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: (ABD'de) Yeni yönetim gelirse onlarla çalışmak zorundayız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de yönetim değişse de yeni yönetimle çalışmak zorunda olduklarını belirterek "Onların desteğine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Behlül Çetinkaya  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: (ABD'de) Yeni yönetim gelirse onlarla çalışmak zorundayız

Londra

Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için geldiği İngiltere'de, BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Yeniden seçilmek için çalışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce "Ukrayna'da ne olduğunu önemsemiyorum." diyen James David Vance'ı başkan yardımcısı adayı olarak göstermesiyle ilgili soruya yanıt veren Zelenskiy, "Belki de Ukrayna'da ne olduğunu anlamıyordur. Yeni yönetim gelirse onlarla çalışmak zorundayız. Onların desteğine ihtiyacımız var. Zor olacak ama zor işlerden korkmuyoruz." dedi.

Ukrayna konusunda İngiltere'nin duruşunun değişmeyeceği inancını paylaşan Zelenskiy, ilişkilerde yeni bir sayfaya değil, sayfayı değiştirebilecek güce ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'ya sözü verilen F-16 uçaklarının henüz teslim edilmemesine işaret ederek, "18 ay oldu ancak uçaklar hala gelmedi." ifadesini kullandı.

Diğer askeri ekipman ve finansal destekte bulunan ülkelere teşekkür eden Zelenskiy, savaş uçaklarının Rusya'nın geri püskürtmek için önemli olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, haziranda İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne Rusya'nın katılmadığını ancak kasımdaki zirveye katılması gerektiğini de belirtti.

Bunu sağlamak için tüm dünyanın Rusya'ya baskı yapması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu, tüm toprakların zorla kazanılabileceği anlamına gelmiyor. Diplomasinin gücü de yardım edebilir." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçim yılı olması ancak anayasanın savaş döneminde seçime müsaade etmemesine yönelik soruyu da yanıtlayan Zelenskiy, görevden çekilmek için bir tarih öngördüğünü ancak bunun savaş bitmeden gerçekleşmeyeceğini sözlerine ekledi.

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