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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı

Ukrayna’da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı.

Ali Cura   | 09.03.2022
Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo / AA

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için ilan ettiği bugünkü geçici ateşkes kararı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

7 Mart’ta Belarus’un Brest bölgesinde Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında üçüncü tur müzakereler gerçekleşmiş, iki taraf da görüşmelerde insani yardım koridorları konusunda olumlu sonuçlar alındığını açıklamıştı.

Ardından Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkesi yürürlüğe sokmuştu.

Sivillerin daha güvenli bölgelere tahliyesi, belirli aralıklarla ateşkes ihlallerine ve hava şartlarının getirdiği zorluklara rağmen sürmüştü. Akşam saatlerinden itibaren tahliyeler durmuştu.

Dün gece, Rusya Savunma Bakanlığı, bugün için yürürlüğe giren geçici ateşkes kararını duyurmuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ilk tur müzakereleri, 28 Şubat'ta, Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde gerçekleşmiş ve 5 saat sürmüştü.

Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakerelerde ateşkesin sağlanması için ikinci tur müzakerelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu da 3 Mart'ta Belarus sınırındaki Brest'te yapılmıştı.

Müzakereler sonucunda tarafların, çatışmaların yoğun yaşandığı yerlerde sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardığı bildirilmiş, bunun için bu bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Ancak geçici ateşkes tam olarak sağlanamamış, sivillerin tahliyesinde sorunlar yaşanmıştı. Taraflar, birbirini suçlamıştı.

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