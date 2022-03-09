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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 10 Mart'ta planlanan görüşme öncelikle Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek

Meiramgul Kussainova   | 09.03.2022
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 10 Mart'ta planlanan görüşme öncelikle Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek." dedi.

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