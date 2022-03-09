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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Savaş bitmeli, müzakere masasına oturmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın bitmesi ve müzakere masasına oturulması gerektiğini belirtti.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 09.03.2022
Zelenskiy: Savaş bitmeli, müzakere masasına oturmalıyız

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajda, "Savaş bitmeli. Müzakere masasına oturmalıyız. Ancak eski ölümcül hırslar için değil, dürüst, somut, halkın çıkarları için,” dedi.

Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama kararından dolayı ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür ederek, bunu tüm dünyaya güçlü bir sinyal olarak nitelendiren Zelenskiy, "Bu karar için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a şahsen minnettarım. Bunun için tüm dünyaya en güçlü sinyal. Çok basit: Rusya'ya ödenen her kuruş, diğer egemen devletlere uçan toplara ve mermilere dönüşüyor.” diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya’nın insani koridorlara ateş ettiğini ve engellediğini kaydederek, açılan ilk insani koridorun yapılması gerekenlerin sadece yüzde biri olduğunu ifade etti.

Vladimir Zelenskiy ayrıca kendilerini destekleyen ve sokaklara dökülen Ruslara da teşekkür ederek, onların barış için savaştığını sözlerine ekledi.


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