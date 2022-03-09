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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

WSJ: Suudi Arabistan ve BAE veliaht prensleri Biden ile Ukrayna'yı konuşmayı reddetti

Dildar Baykan Atalay   | 09.03.2022
WSJ: Suudi Arabistan ve BAE veliaht prensleri Biden ile Ukrayna'yı konuşmayı reddetti

Washington

Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Joe Biden ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensleri arasında Ukrayna'ya uluslararası destek ve benzin fiyatlarının artışının önlenmesi konusunda telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştığı ancak bunu başaramadıkları iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin üst düzey ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray, Biden ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan arasında telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştı.

Söz konusu görüşmelerde Biden'ın, prensler ile Ukrayna'ya uluslararası destek verilmesi ve dünyada artan benzin fiyatlarının kontrol altına alınması konularını ele alması amaçlanıyordu.

Ancak Beyaz Saray'ın görüşme taleplerine her iki ülkeden de olumlu yanıt alınamadı.

WSJ'nin haberinde, Suudi Arabistan'ın son dönemde Biden yönetimi ile arasının kötü olduğu, Suudi Arabistan'ın Biden yönetiminden Yemen'de daha çok yardım, İran konusunda daha fazla destek ve 2018'de katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda ABD'de Suudilere karşı açılan davalara müdahiliyet istediği aktarıldı.

Öte yandan her iki veliaht prensin de Biden ile görüşmeyi reddettikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü anımsatıldı.


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