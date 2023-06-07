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Dünya

Ukrayna’da, Kahovka Barajı'nın vurulmasından sonra bölgede çevre sorunları yaşanıyor

Ukrayna’da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) vurulmasının ardından bölgede çevre sorunları ortaya çıktı.

Ekip  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Ukrayna’da, Kahovka Barajı'nın vurulmasından sonra bölgede çevre sorunları yaşanıyor

Kiev

Sosyal medyada Dnipropetrovsk bölgesinin Dnipro Nehri kıyısındaki Maryanske köyünde toplu balık ölümüne ilişkin görüntü paylaşıldı.

Görüntüde, suyun çekildiği büyük bir alanda çok sayıda balığın bir kısmının ölü bir kısmının da susuzluktan çırpınması yer alıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, toplu balık ölümünün Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu meydana geldiğini iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından söz konusu görüntüyü paylaşarak, “Rusya tarafından gerçekleştirilen insan yapımı çevre katliamı.” ifadesini kullandı.

İçme suyu sorunu da oluştu

Kahovka Barajı'nın patlatılması sonucu su basan bölgelerde içme suyu sorunu meydana geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, Dnipropetrovsk bölgesinin Kriviy Rig şehri sakinlerinin dükkanlardan büyük şişe suları toptan satın aldığına ilişkin görüntü paylaştı. Görüntüde, büyük şişe suların bulunduğu rafların boşaltıldığı görüldü.

Ukrayna makamları, Kahovka Barajı'ndan kullananlar için içme suyu sağlama çalışmaları başlattıklarını duyurdu.

Dnipro Nehri'ne 150 ton akaryakıt karışmıştı

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, dün yaptığı açıklamada, Kahovka HES’in makine bölümünün tahrip olması nedeniyle 150 ton akaryakıtın Dnipro Nehri'ne karıştığını belirtmişti.

Klimenko, gerekli donanıma sahip grupların çevre felaketinin olası sonuçlarını ortadan kaldırmak üzere çalışmalara başladığını ifade etmişti.

Kahovka HES’in vurulması sonucu yaklaşık 80 yerleşim yeri sel bölgesi ilan edilmiş, barajından vurulmasından sonra 24 saat içinde 23 yerleşim yerini su basmıştı.

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