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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Bu ay Herson bölgesinde 29 yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı

Ukrayna ordusu, 1 Ekim'den bu yana ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde 29 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını açıkladı.

Mustafa Deveci   | 06.10.2022
Ukrayna: Bu ay Herson bölgesinde 29 yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Kiev

Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyonel Direktör Yardımcısı Oleksiy Hromov, Ukrayna ordusunun Rus güçlerine yönelik düzenlediği karşı saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus güçlerinin Herson bölgesinde Ukrayna ordusunun ilerleyişini durdurmak için karşı saldırı girişiminde bulunduğunu söyleyen Hromov, "Herson yönünde, düşman, birliklerimizin karşı saldırısını kısıtlamak ve kayıp pozisyonu sürdürmek için yedek askerler pahasına karşı saldırıya geçmeye çalışıyor. 1 Ekim'den bu yana 29 yerleşim kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu, Herson, Donetsk ve Harkiv bölgelerinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlamıştı.

Ukrayna'nın Güney Savunma Kuvvetlerinin Basın Servisi Başkanı Nataliya Gumenyuk, Ukrayna ordusunun bu ay Herson bölgesinde 400 kilometrekarelik alanı tekrar kontrol altına aldığını duyurmuştu.

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