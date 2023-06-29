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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Birliklerimiz güneyde 1300 metre, doğuda 1500 metre ilerledi

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna birliklerinin, güney cephedeki Berdyansk yönünde 1300 metre, doğudaki Bahmut yönünde 1500 metreye kadar ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Ukrayna: Birliklerimiz güneyde 1300 metre, doğuda 1500 metre ilerledi Fotoğraf: Wojciech Grzedzinski/AA

Kiev

Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Melitopol, Berdyansk ve Bahmut yönlerinde taarruz operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna askerlerinin ülke topraklarının her metrekaresi için mücadele verdiğine işaret eden Malyar, "İlerleme kaydediyorlar. Aynı zamanda düşman Liman, Avdiyivka ve Marinka yönlerinde saldırılarını sürdürüyor, ancak başarısız." değerlendirmesini yaptı.

Malyar, güney cephede Ukrayna ordusunun Rivnopil-Volodine yönünde başarılı olduğuna dikkati çekerek "(Ukrayna ordusu) Şu anda ele geçirilen hatları sağlamlaştırıyor ve düşmana ciddi kayıplar verdiriyor. Teçhizat, mühimmat depoları, komuta merkezleri ve askerlerini yok ederek düşmanın saldırı potansiyeline kan kusturuyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun Zaporijya ve Melitopol yönlerinde Rusları yok etmeye devam ettiğini ileri süren Malyar, Rusların savunma için ek birliklerini çektiğini öne sürdü.

Malyar, Ukrayna kuvvetlerinin güney cephedeki Berdyansk yönünde başarı elde ettiğini kaydederek "Ordumuz, Berdyansk yönünde 1300 metre ilerledi." ifadesine yer verdi.

Ukrayna birliklerinin doğudaki Bahmut yönünde operasyonel inisiyatifi ele geçirdiğini aktaran Malyar, "Düşman ele geçirdikleri mevzileri ellerinde tutmaya çalışıyor, karşı saldırı düzenliyor, ancak kayıplar verdikten sonra yavaş yavaş geri çekiliyor." ifadesini kullandı.

Malyar, Bahmut yönünde Ukrayna ordusunun başarılar elde ettiğini vurgulayarak "Klişivka yönünde 1200, Kurdyumovka yönünde 1500 metre ilerledik." dedi.

Bakan Yardımcısı Malyar, "Rusların tüm gücüyle Bahmut'a tutunduğunu" ileri sürdü.

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