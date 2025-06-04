Dolar
39.12
Euro
44.81
Altın
3,352.76
ETH/USDT
2,636.70
BTC/USDT
105,103.00
BIST 100
9,403.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı’nda gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Başsavcılığı, ülkede savaş nedeniyle 631 çocuğun öldüğünü açıkladı

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Rus saldırıları nedeniyle ülkede 631 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1975'ten fazla çocuğun yaralandığını bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Ukrayna Başsavcılığı, ülkede savaş nedeniyle 631 çocuğun öldüğünü açıkladı

Kiev

Ukrayna Başsavcılığı Ofisine ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, 4 Haziran'ın, Savaşta Ölen Çocukları Anma Günü olduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Rusya Federasyonu'nun silahlı saldırıları sonucu Ukrayna'da 631 çocuk hayatını kaybetti" ifadesi kullanılan açıklamada, savaş nedeniyle ayrıca 1975'ten fazla çocuğun yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Maalesef bunlar nihai rakamlar değil. Çatışma bölgelerinde ve geçici olarak işgal edilen topraklarda belirleme çalışmaları devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Başsavcılığın açıklamasında, savaştan en çok ülkenin Donetsk, Harkiv, Herson, Dnipropetrovsk, Kiev, Zaporijya ile Mıkolayiv ve Sumi bölgelerindeki çocukların etkilendiğinin altı çizildi.

Zelenskiy, savaşta ölen çocukların fotoğraf ve videolarını paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de savaşta ölen bazı çocukların fotoğraf ve görüntülerini Telegram hesabından paylaşarak "Bu çocuklar Rusya tarafından savaşta öldürüldü." ifadesini kullandı.

Bugün, savaş nedeniyle ölen çocukları andıklarını belirten Zelenskiy, "Bugün, öldürülenlerin tam sayısını henüz bilmiyoruz çünkü geçici olarak işgal edilen topraklara erişimimiz yok. Rusya tarafından öldürülen yetişkin ve çocukların kaçının Mariupol ve Ruslar tarafından yok edilen diğer şehir ve köylerin yakınlarındaki toplu mezarlara gömüldüğünü tespit etmek gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sürdürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Dünya, bu korkunç acı ve böylesi bir saldırganlık için Rusya'yı affetmemeli ve unutmamalı." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, dünyayı Ukrayna için dayanışma içinde olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÇEKUD'dan plastik kirliliğini azaltmak için seferberlik çağrısı
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti
AJet'in Nahçıvan-Gence uçuşları başladı
THY, Kurban Bayramı tatilinde 378 ek sefer düzenleyecek
Yüksek takipçili sahte sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık yapan 11 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Ukrayna Başsavcılığı, ülkede savaş nedeniyle 631 çocuğun öldüğünü açıkladı

Ukrayna Başsavcılığı, ülkede savaş nedeniyle 631 çocuğun öldüğünü açıkladı

Zelenskiy, liderler görüşmeden ateşkes sağlanmasının mümkün olmayabileceğini belirtti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Rusya, yeni ölümcül saldırılar gerçekleştiriyor

Zelenskiy: Ukrayna NATO zirvesine katılmazsa bu Putin'in zaferi olacak

Zelenskiy: Ukrayna NATO zirvesine katılmazsa bu Putin'in zaferi olacak

Zelenskiy: Bu, Türkiye'de kararlaştırılan en büyük (esir) değişiminin ilk aşamasıdır

Zelenskiy: Bu, Türkiye'de kararlaştırılan en büyük (esir) değişiminin ilk aşamasıdır
Zelenskiy, von der Leyen ile AB'nin Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin hazırlığını görüştü

Zelenskiy, von der Leyen ile AB'nin Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin hazırlığını görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet