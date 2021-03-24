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Dünya, Libya

UCM'nin savaş suçlusu ilan ettiği Hafter'e bağlı milis komutanı öldürüldü

Libya'da Uluslararası Ceza Mahkemesince savaş suçu işlediği için hakkında yakalama kararı bulunan Hafter'e bağlı milis komutanı Verfelli, Bingazi'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Mücahit Aydemir   | 24.03.2021
UCM'nin savaş suçlusu ilan ettiği Hafter'e bağlı milis komutanı öldürüldü

Trablus

Libya yerel basınına yansıyan haberlere göre, Halife Hafter'e bağlı milis komutanı Mahmud el-Verfelli, Bingazi kentindeki Arap Tıp Üniversitesi yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

Verfelli'nin saldırı sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

UCM, Verfelli hakkında "savaş suçu işlediği, Bingazi'nin farklı bölgelerinde 33 kişiyi öldürdüğü ve 6 kişiyi yargısız infaz ettiği" gerekçesiyle 2017 yılında yakalama emri çıkarmıştı.

Avrupa Birliği de Eylül 2020'de Libya'da insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç oluşum ile Verfelli ve diğer bir kişiyi yaptırım listesine almıştı.

Verfelli ve milislerinin daha önce işledikleri çok sayıda toplu infaz görüntüleri ve sivillere karşı baskı eylemleri sosyal medyaya yansımıştı.

Libyalı aktivistler söz konusu görüntüleri kınayarak Verfelli'nin bu hareketinin Hafter kontrolündeki bölgelerde devletin, kurumlarının ve hukukun işlemediğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etmişti.

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