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Dünya

UAEA Başkanı Grossi, Rusya’daki Kursk Nükleer Güç Santrali’ni ziyaret edecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya’da geçen hafta saldırı girişiminde bulunulan Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) incelemelerde bulunmak üzere gideceğini duyurdu.

Aşkın Kıyağan  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
UAEA Başkanı Grossi, Rusya’daki Kursk Nükleer Güç Santrali’ni ziyaret edecek

Viyana

UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu nükleer santralde incelemelerde bulunmak üzere bir heyetin yarın Rusya’ya gideceği, bu ekibe Başkan Grossi’nin de eşlik edeceği bildirildi.

Açıklamada Grossi’nin, nükleer güvenliğe ve yapacağı ziyarete ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali’ndeki durumun ciddiyetini göz önünde bulundurarak, buraya gidecek heyetin içinde yer alacağını kaydetti.

Nükleer santrallerin emniyet ve güvenliğinin Ajans için önemine işaret eden Grossi, sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Nükleer enerjinin barışçıl bir şekilde kullanılması için Ajans göreve çağrıldığında, orada bulunmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Grossi, ayrıca söz konusu santrale ilişkin durumun tarafsız bir şekilde uluslararası kamuoyuna aktarılmasının önemine değinerek, bunun için de UAEA'nın incelemelerde bulunmasının kaçınılmaz olduğunu anlattı.

Nükleer tesislerin güvenliğinin hiçbir koşulda tehlikeye atılmaması gerektiğini vurgulayan Grossi, "Yarın santrale vardığımda durumu ilk elden görmem ve Kursk Nükleer Güç Santrali’ndeki nükleer güvenlik koşullarının değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulabilecek diğer faaliyetlere ilişkin yöntemleri istişare etmem hayati önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

UAEA, 22 Ağustos’ta yaptığı yazılı açıklamada, Kursk Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu tesis sınırları içinde etkisiz hale getirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) kalıntılarının tespit edildiğini duyurmuştu.

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