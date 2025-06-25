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Dünya

UAEA Başkanı Grossi, İran'ın NPT'den ayrılma ihtimalini değerlendirdi: Umarım böyle bir şey yaşanmaz

UAEA Başkanı Grossi, İranlı yetkililerin NPT'den ayrılabilecekleri yönündeki açıklamalarına dair, "Umarım böyle bir şey yaşanmaz, umarım böyle bir niyetleri yoktur. Bu NPT'ye zarar verebilir ve izolasyona kadar gidebilir." dedi.

Salih Okuroğlu  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
UAEA Başkanı Grossi, İran'ın NPT'den ayrılma ihtimalini değerlendirdi: Umarım böyle bir şey yaşanmaz

Viyana

Avusturya Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Başbakan Yardımcısı Andreas Babler ve Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile ortak basın toplantısında konuştu.

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İran'daki nükleer tesislerde UAEA denetimlerinin saldırılardan dolayı kesintiye uğradığını dile getiren Grossi, "UAEA müfettişlerinin İran'daki nükleer tesislere geri dönmesi şu anda en önemli önceliktir." diye konuştu.

Grossi, nükleer tesislerde molozların bulunduğunu, patlamamış mühimmatların da olabileceğini dolayısıyla bunun normal bir denetim olmadığını ifade etti.

İranlı yetkililerin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) ayrılabilecekleri yönündeki açıklamalarına dair Grossi, "Umarım böyle bir şey yaşanmaz, umarım böyle bir niyetleri yoktur. bu NPT'ye zarar verebilir ve izolasyona kadar gidebilir." ifadelerini kullandı.

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