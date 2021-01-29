Euro
8.92
Dolar
7.37
BIST 100
1,498.32
Altın
1,843.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Twitter, İslam karşıtı kampanya başlatan İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin hesabını kapattı

Sosyal paylaşım ağı Twitter, İslam karşıtı kampanya başlatan İspanya'daki aşırı sağcı parti Vox'un resmi hesabını geçici olarak kapattı.

Şenhan Bolelli   | 29.01.2021
Twitter, İslam karşıtı kampanya başlatan İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin hesabını kapattı

Madrid

Vox'un "İslamlaştırmaya hayır" etiketiyle sosyal paylaşım sitesinde başlattığı kampanyada şirketin koyduğu "nefret söylemlerini yasaklayan kuralların çiğnendiğini" açıklayan Twitter İspanya, Vox partisinin resmi hesabının askıya alındığını duyurdu.

Katalonya'da 14 Şubat'ta yapılacak yerel parlamento seçimleri dolayısıyla 28 Ocak Perşembe günü başlayan seçim kampanyası dolayısıyla söz konusu kampanyayı başlatan Vox, Katalonya ve Kanarya Adaları'nda işlenen suçlarla bağlantılı olarak Kuzey Afrika kökenli göçmenleri ve Müslümanları hedef alan paylaşımlar yapmıştı.

Geçici kapatma kararı sonrası Twitter'a karşı dava açacağını duyuran Vox lideri Santiago Abascal, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Twitter'ı "demokrasi sansürleyerek özgürlüklere saldırmakla" suçladı.

Abascal, "Twitter bugün şiddet ve manipülasyon oyunu oynuyor. Bazıları bizi taşlayıp, bazıları bizi şeytanlaştırırken, bazıları da bizi manipüle ediyor. Ve Twitter kendimizi savunmamız için bizi susturuyor." ifadelerini kullandı.

Twitter tarafından ikinci kez geçici kapatma alan Vox partisinin hesabı, Ocak 2020'de LGTB örgütünü hedef anlam söylemlerinden dolayı da askıya alınmıştı.

Vox partisi kaynakları, Twitter'daki geçici kapatmanın 6 gün süreceğini ileri sürdü.

İspanya'da 2013 yılında kurulan ancak 2019 yılındaki genel seçimlerde ilk defa parlamentoya giren, göçmen ve İslam karşıtı politika yapan aşırı sağcı Vox partisi, İspanyol parlamentosunda 3. büyük parti konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Genel Sekreteri Guterres Kovid-19 aşısı oldu
Fransa'da mutasyona uğramış koronavirüs bulaşan kişi sayısı günlük 2 bine çıktı
New York'ta dini liderler, mahkumların Kovid-19 aşı programına alınmasını istedi
Fransa'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü
Afrika'da nüfusun yüzde 20'sine yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısı yapılacak

Benzer haberler

Twitter, İslam karşıtı kampanya başlatan İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin hesabını kapattı

Twitter, İslam karşıtı kampanya başlatan İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin hesabını kapattı

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 515 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 salgını İspanya'da 527 bin 900 kişiyi işinden etti

İspanya'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

İspanya'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu
İspanya'da Kovid-19'dan günlük can kaybı son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

İspanya'da Kovid-19'dan günlük can kaybı son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı
İspanyol firmanın geliştirdiği Kovid-19 ilacı hayvanlar üzerinde yüzde 99 başarı sağladı

İspanyol firmanın geliştirdiği Kovid-19 ilacı hayvanlar üzerinde yüzde 99 başarı sağladı