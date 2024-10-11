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Dünya

Türkmenistan'daki "Mahtumkulu Firaki Forumu" TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla başladı

Türkmenistan’da düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

Ali Kemal Akan  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Türkmenistan'daki "Mahtumkulu Firaki Forumu" TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla başladı

TBMM

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta, büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası fuaye alanında foruma katılan devlet başkanları ve parlamento başkanlarını tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi.

Karşılamanın ardından, ülkelerin heyet başkanları zirve oturumlarına katılmak üzere konferans merkezine geçti.

Türkmenistan’ın ev sahipliğindeki foruma, Türkiye, Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın yanı sıra, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, UNESCO, TÜRKSOY, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.

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