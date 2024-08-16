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Dünya

Türkmen Bakan Maruf: "Kerkük'te Türkmenlerin yerel idarenin dışında bırakılması kabul edilmez"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Kerkük Valiliği ve Meclis Başkanlığıyla ilgili toplantının yasal olmadığını belirterek, Türkmenlerin yeni yerel idarenin dışında bırakılmasını kabul etmediklerini belirtti.

Ali Makram Ghareeb  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Türkmen Bakan Maruf: "Kerkük'te Türkmenlerin yerel idarenin dışında bırakılması kabul edilmez"

Kerkük

Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Maruf, yaptığı basın toplantısında, bu adımın anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek, Kerkük'te emrivakilerle sorunların çözülmeyeceğine vurgu yaptı. Maruf, Kerkük'te tüm tarafların yer aldığı bir yönetim beklediklerini dile getirdi.

Kerkük'teki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Maruf, Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Arapların bir kısmının olmadığı yerel idarenin eksik bir idare olduğuna dikkati çekti.

IKBY Meclis seçimlerine de değinen Maruf, seçime Türkmenler olarak kotanın dışında ayrıca Irak Türkmen Cephesi'ne ait bir liste ile katılacaklarını aktardı.

​​​​​​​Bakan Maruf, IKBY seçimlerinden sonra seçim yasasının değiştirilmesini ve her bir etnik gruba tahsis edilen temsil hakkı sayısının 5'ten 15'e çıkarılmasını istedi.

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