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Dünya

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Biden'a tebrik mesajı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, bugün ABD'nin 46'ncı başkanı olarak yemin eden Joe Biden'ı tebrik etti.

Dildar Baykan   | 20.01.2021
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Biden'a tebrik mesajı

Washington DC

 Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün görevlerine başlayan ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ı tebrik etti. 

Kılıç paylaşımında, "Bu yeni yönetimin, bölgesel uluslararası barış ve güvenliğe daha iyi hizmet etmek için yeni müttefiklikler kurarken, ABD'nin uzun süreli müttefikleri ile ilişkilerini güçlendirme aklı selimini göstereceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

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