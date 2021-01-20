Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Biden'a tebrik mesajı
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, bugün ABD'nin 46'ncı başkanı olarak yemin eden Joe Biden'ı tebrik etti.
Washington DC
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün görevlerine başlayan ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ı tebrik etti.
Kılıç paylaşımında, "Bu yeni yönetimin, bölgesel uluslararası barış ve güvenliğe daha iyi hizmet etmek için yeni müttefiklikler kurarken, ABD'nin uzun süreli müttefikleri ile ilişkilerini güçlendirme aklı selimini göstereceğini umuyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.