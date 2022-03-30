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Dünya

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'in Beni Barak kentinde dün 5 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı kınadığını duyurdu.

Mücahit Aydemir   | 30.03.2022
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail’in Bnei Brak kentinde 29 Mart akşamı gerçekleştirilen terör saldırısında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'de son günlerde artan bu saldırıların, yaklaşan ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı öncesinde bölgeyi yeniden çatışma ortamına sürüklemesinden endişe duyulduğu belirtildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında ayrıca, "Bnei Brak kentinde hayatını kaybedenlerin aileleri ile İsrail Hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beni Barak saldırısı

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

İsrail basını, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini olduğunu yazmıştı.

İsrail'de üst üste saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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