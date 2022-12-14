Dolar
18.63
Euro
19.91
Altın
1,807.43
ETH/USDT
1,311.00
BTC/USDT
17,820.00
BIST 100
5,066.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'nin sunucusu olduğu "sıfır atık" kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında sunduğu "sıfır atık" kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi.

Betül Yürük   | 14.12.2022
Türkiye'nin sunucusu olduğu "sıfır atık" kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

New York

BM Genel Kurulu, Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu kararı oydaşma ile kabul etti.

Genel Kurul, bu kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti.

Kararla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurması isteniyor.

Sıfır atık girişimleri, çevreye duyarlı atık yönetimi, sürdürülebilir tüketim ve üretim konularının BM bünyesinde ele alınmasına devam edilmesi gerektiğini vurgulanan karar, üye devletleri ve BM ile diğer uluslararası ve bölgesel örgütleri sıfır atık girişimlerini uygulamaya teşvik ediyor.

BM Çevre Programı'nın bir sonraki Küresel Atık Yönetimi Görünümü raporunda sıfır atık girişimlerine de yer verilmesini istenen kararla, BM Genel Kurulu Başkanı'ndan 2023 yılında "sıfır atık" ve "Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programı" konularında üst düzey bir toplantı düzenlemesi talep ediliyor.

Böylece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi", BM Genel Kurulu kararıyla desteklenmiş oldu.

Emine Erdoğan, eylül ayında BM 77. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında New York'ta BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmiş ve ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" imzalamıştı.

Beyanda şu ifadeler yer almıştı:

"Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşmak için, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki güçlü bağı anlayarak, atık oluşumunu önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yollarını kabul ediyoruz. Sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

Sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeye ve daha kapsamlı tanınması ve uygulanması için en iyi uygulamaları paylaşmaya söz veriyoruz. Ayrıca sorumlu atık üretimi ve tüketimini teşvik etmek için sıfır atık konusundaki girişim, kampanya, program, proje ve faaliyetleri desteklemeyi vadediyoruz.

Atık yönetimi konusunda benzer politikaların geliştirilmesini teşvik ederken Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi gibi projelerden çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları paylaşmayı taahhüt ediyoruz. BM üye devletlerini, BM sistemi kuruluşlarını ve sivil toplum, özel sektör, medya ve yerel yönetimlerin üyelerini, döngüsel ekonomiye küresel geçişi hızlandırmaya yardımcı olmak ve atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için stratejileri, yaklaşımları ve yanıtlarını uyumlu hale getirmeye çağırıyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kumluca ve Finike'de selden etkilenen okullarda hasar tespiti yapıldı
Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel nedeniyle ölenler için taziye mesajı
Alanya'da sağanak nedeniyle bazı ev, iş yeri ve seralar ile bir okulu su bastı
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada yakalama kararı çıkarılan Kadir İ. gözaltına alındı
Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir makam veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere talimat veremez

Benzer haberler

Türkiye'nin sunucusu olduğu "sıfır atık" kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

Türkiye'nin sunucusu olduğu "sıfır atık" kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

İngiltere, yeni kömür madeni onayı nedeniyle iklim politikalarında "ikiyüzlü" olmakla eleştiriliyor

Küresel iklim değişikliğinin kitlesel göç hareketlerini artıracağı tahmin ediliyor

Bakan Kurum'dan 'iklim değişikliğiyle mücadele' paylaşımı

Bakan Kurum'dan 'iklim değişikliğiyle mücadele' paylaşımı
TÜBİTAK Başkanı Mandal AA podcast yayınına konuk oldu

TÜBİTAK Başkanı Mandal AA podcast yayınına konuk oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet