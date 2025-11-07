Dolar
Dünya

2025, kayıtlardaki en sıcak 3 yıldan biri olma yolunda

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), 2025'in kayıtlardaki en sıcak 3 yıldan biri olacağının neredeyse kesin olduğunu açıkladı.

Nuran Erkul Kaya  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
2025, kayıtlardaki en sıcak 3 yıldan biri olma yolunda

Londra

C3S tarafından yayımlanan aylık sıcaklık analizine göre, Ekim 2025 küresel çapta 15,14 dereceyle kayıtlardaki en sıcak üçüncü ekim ayı oldu. Bu ayda sıcaklık ortalaması 1991-2020 ortalamasına göre 0,70 derece yüksek seyretti.

Geçen ayki sıcaklık ortalaması sanayi öncesi dönem olan 1850-1900 yıllarındaki ortalamanın ise 1,55 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece, ekimdeki sıcaklık artışı Nisan 2025'ten beri ilk kez sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,5 dereceyi aştı.

Öte yandan, Ekim 2025, kayıtlardaki en sıcak ekim ayı olan 2023'teki ortalamadan 0,16 derece daha soğuk geçti.

Kasım 2024-Ekim 2025 dönemini kapsayan 12 aylık ortalama sıcaklıklar 1991-2020 döneminin 0,62 derece ve sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 derece üzerinde kaydedildi.

Geçen ayki sıcaklık değerlerinin ardından, 2025'in kayıtlardaki en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olacağı neredeyse kesinleşti. Bu yılki sıcaklığın halihazırda en sıcak ikinci yıl olan 2023 ile eşit seviyede veya hemen altında gerçekleşmesi bekleniyor.

2024 ise hala kayıtlara geçen en sıcak yıl konumunda.

Bu yılki ortalama sıcaklık artışı sanayi öncesi döneme göre 1,5 dereceyi aşmasa da 2023-2025 dönemindeki bu eşiği aşacağı öngörülüyor. Böylece bu dönem, ölçüm kayıtlarının tutulmaya başlandığı dönemden beri üç yıllık ortalamada ilk kez sıcaklığın bu seviyeye ulaşılacağı anlamına geliyor.

C3S Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, verilere ilişkin değerlendirmesinde, dünyanın içinde bulunduğu bu 10 yılda sıcaklık artışında 1,5 derece limitinin aşılması ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Bu durum, iklim değişikliğinin hızlanma temposunu ve acil eylem ihtiyacını açıkça ortaya koyuyor. 2025, en sıcak yıl olmasa da neredeyse kesin olarak en sıcak ilk üç yıl arasında yer alacak. Son 3 yıl, olağanüstü sıcak geçti ve 2023-2025 dönemi sıcaklık ortalamasının 1,5 dereceyi aşması muhtemel. Bu da 3 yıllık bir dönem için sıcaklığın ilk kez böyle bir seviyeye çıkacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadele için ülkelerin taraf olduğu Paris Anlaşması kapsamında, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 2 derecenin altında tutulması ve mümkünse 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın geçen haftaki raporu, küresel sıcaklığın çok yıllar ortalamasının gelecek 10 yılda 1,5 derece eşiğini aşma riski olduğunu ortaya koydu.

