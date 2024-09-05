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Dünya

Türkiye'nin Sudan'a gönderdiği insani yardımlar, ülkenin 13 eyaletine ulaştırıldı

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Sudan'a temmuz ayında gönderilen insani yardımlar, Türk Kızılay ve Sudan Kızılay'ı işbirliğiyle ülkenin 13 eyaletine ulaştırıldı.

Ahmed Satti  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Türkiye'nin Sudan'a gönderdiği insani yardımlar, ülkenin 13 eyaletine ulaştırıldı

Sudan

Sudan’ın doğusundaki Port Sudan şehrinde yerinden edilmiş insanların barındığı merkezde, yardım dağıtım programı düzenlendi.

Programa, Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türk Kızılay Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörlüğü Afrika Birim Yöneticisi Alex-Jacques Remy, Sudan Kızılay Genel Sekreteri Ayda Seyyid Abdullah ve yerel yetkililer katıldı.

Büyükelçi Yıldız, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Sudan’ın dört bir tarafından evlerinden edilmiş insanlara Türk kardeşlerinin destek ve selamını ilettik. Biz Hartum’a onlar da evlerine dönene kadar desteğimizin devam edeceğinin sözünü verdik." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Afrika Birim Yöneticisi Remy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan'da devam eden insani kriz nedeniyle AFAD koordinasyonunda 19 Temmuz'da Port Sudan'a ulaşan gemi ile çeşitli gıda, barınma, hijyen, giyim, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan toplam 2 bin 408 ton yardım gönderildi." dedi.

Remy, bu yardımların Sudan'ın 18 eyaletinden 13'üne ulaştırıldığını ve yaklaşık 151 bin kişinin bu yardımlardan faydalandığını belirterek yardım dağıtımının devam ettiğini söyledi.

Sudan Kızılay Genel Sekreteri Abdullah ise, "Sudan'daki insani kriz ve sel felaketinden etkilenen insanlara yardım ulaştırdığı için Türk hükümetine, Türk Kızılay’a ve emeği geçen tüm yardım kuruluşlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki güç mücadelesi yaklaşık 500 gündür devam ediyor.

Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.


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