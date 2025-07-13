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Yaşam

Ünlülerden Türk Kızılayın kan ihtiyacına yönelik yürütülen kampanyaya destek

Ünlüler, Türk Kızılayın ülkenin kan ihtiyacının kesintisiz ve gönüllü olarak karşılanabilmesi için sürdürülen kampanyaya destek verdi.

Buğrahan Ayhan  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Ünlülerden Türk Kızılayın kan ihtiyacına yönelik yürütülen kampanyaya destek

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde artan hava sıcaklıklarının her yıl olduğu gibi bu yıl da kan bağışlarını etkilemesi üzerine ünlü isimler, hasta ve yaralıların ihtiyacını karşılamak için Kızılaya kan bağışladı.

Türkiye'nin kan ihtiyacının kesintisiz ve gönüllü olarak karşılanabilmesi için sürdürülen "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyasına destek için Nazlı Çelik, Cem Öğretir, Hande Subaşı, Deniz Uğur, Berk Ali Çatal, Gökberk Demirci, Tolga Güleç, Burcu Kıratlı, Demet Şener ve Taner Rumeli kan verdi.

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Vatandaşları kan bağışına destek olmaya çağıran Çelik, "Hiç kimse başına gelmeden, hastaneye düşmeden, kanın ne kadar değerli olduğunu bilmiyor. Biz başkasına faydalı oldukça, paylaştıkça, yardımlaştıkça çoğalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretir de "Sizlere bir çağrıda bulunmak üzere buradayım. Küçücük bir işlemle bir başkasına gerçekten candan bağlanın." açıklamasında bulundu.

Deniz Uğur, kan vermenin kısa sürdüğünü belirterek, kan bağışının önemine dikkati çekti.

Kıratlı ise "Bir değil, iki değil, tam üç kişinin ve belki de daha fazla kişinin hayatının kahramanı olabilirsiniz." ifadesine yer verdi.

Yılın ilk yarısında kan bağışları yüzde 8,5 arttı

Türk Kızılay, hastanelerdeki hasta ve yaralıların kan ihtiyacını karşılamak için 18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağış Merkezi ve yüzlerce mobil ekibi ile ülke genelinde kan bağışı çalışmalarını 365 gün esasıyla sürdürüyor.

Kızılay, gönüllü kan bağışçılarının desteğiyle bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 489 bin 719 ünite kan bağışı alarak bir önceki yılın aynı dönemine göre kan bağışını yüzde 8,5 oranında artırdı.

Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 373 bin 166 ünite kan bağışı alan Türk Kızılay, 2025'te artan gönüllü bağışçı desteğiyle ülke genelinde kan ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağladı.

Böylece bir önceki yılın aynı dönemine göre 116 bin 553 ünite daha fazla kan bağışı alındı.

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