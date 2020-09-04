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Dünya

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi: Karadağ'da seçimlerin ardından Müslümanları hedef alan ırkçı saldırılar endişe verici

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimlerin ardından ülkedeki Müslümanları hedef alan ırkçı saldırıların endişe verici olduğunu söyledi.

Sanela Crnovrsanin   | 04.09.2020
Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi: Karadağ'da seçimlerin ardından Müslümanları hedef alan ırkçı saldırılar endişe verici

Montenegro

Karadağ İslam Birliğinden (Diyanet İşleri) yapılan açıklamada, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan'ın, İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, Ozan'ın, ülkenin kuzeyinde yaşayan Müslümanların güvenliğinden endişe duyduğunu ifade ettiği belirtildi.

Türkiye'nin İslam Birliğini desteklediği belirtilen açıklamada, "Podgorica Büyükelçiliği, ülkedeki Müslümanlara yönelik yapılan ırkçı saldırıların endişe verici olduğunu ve Karadağ'ın tüm vatandaşlarına yetecek büyüklükte bir ülke olduğuna olan inancını dile getirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Karadağ'daki seçimde Sırp Ortodoks Kilisesine (SPC) yakınlığı ile bilinen Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki ittifak önemli bir başarı elde etmiş ve diğer muhalif ittifaklarla mecliste çoğunluğu ele geçirmişti.

DF yanlısı Sırp milliyetçiler ilk geceden itibaren seçim kutlamalarında birçok provokatif eylem ve saldırı gerçekleştirirken, ülkedeki Müslüman Boşnaklara yönelik "Türkler buradan gidin" sloganları atılmış, tehditkar duvar yazıları yazılmıştı.

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