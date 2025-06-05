Ümit Milli Takım, Karadağ ile 1-1 berabere kaldı

İstanbul
7. dakikada rakip savunmadan topu kapan Burak İnce'nin ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Domazetovic, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
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11. dakikada Engin Poyraz Efe Yıldırım'ın pasıyla topla buluşan Semih Kılıçsoy'un ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta çıktı.
21. dakikada Vukotic'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Perisic'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, sağına yatıp meşin yuvarlağı çeldi.
39. dakikada Baran Ali Gezek'in pasıyla topla buluşan Semih Kılıçsoy'un ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta kaleci Domazetovic, ayaklarıyla meşin yuvarlağı kurtardı.
40. dakikada Eyüp Aydın'ın sağ taraftan kullandığı kornerde meşin yuvarlak, Karadağ savunmasına çarpıp Engin Poyraz Efe Yıldırım'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Domazetovic gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
64. dakikada Dukanovic'in pasında topla buluşan Carevic'in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top yandan auta gitti.
81. dakikada milliler golü buldu. Emrecan Terzi'nin uzun pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Ali Habeşoğlu, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde bulunan Baran Ali Gezek'e aktardı. Baran Ali'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.
90+1. dakikada Karadağ eşitliği yakaladı. Sol taraftan kullanılan taç atışında topla buluşan Medojevic'in ceza sahası sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.