Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'de başkanlık seçimlerini Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanında kutlamalar yapılıyor
logo
Dünya

Eski Hamas lideri Meşal: Bugün asil Türkiye halkı ve cesur yöneticileri eski konumu ve rolünü geri kazanıyor

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, "Sizler tarih boyunca hep yüksek bir mertebede oldunuz. Bugün asil Türkiye halkı ve cesur yöneticileri eski konumu ve rolünü geri kazanıyor. Bizler de bu yükselişle gurur duyuyoruz. " dedi.

Gülşen Topçu   | 07.11.2020
Eski Hamas lideri Meşal: Bugün asil Türkiye halkı ve cesur yöneticileri eski konumu ve rolünü geri kazanıyor

İstanbul

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Türkiye'nin tarih boyunca hep yüksek bir mertebede olduğunu ve bugün de eski konumunu geri kazandığını söyledi.

Meşal, Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Derneği'nin zoom programı üzerinden düzenlediği ve Türkiye ile İslam dünyasından çok sayıda din adamının katıldığı "Kudüs için Türkiye Alimler Buluşması"na katıldı.

Türkiye'nin Filistin meselesine verdiği desteği öven Meşal, "Sizler tarih boyunca hep yüksek bir mertebede oldunuz. Bugün asil Türkiye halkı ve cesur yöneticileri eski konumu ve rolünü geri kazanıyor. Bizler de bu yükselişle gurur duyuyoruz. " dedi.

Türkiye'nin çok şey yapabilecek güçte olduğunu vurgulayan Meşal, Mescid-i Aksa'nın korunması için resmi, halk ve akademisyenler düzeyinde plan yapılması çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 salgınında 39 bin 811 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 413 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Eski Hamas lideri Meşal: Bugün asil Türkiye halkı ve cesur yöneticileri eski konumu ve rolünü geri kazanıyor

Eski Hamas lideri Meşal: Bugün asil Türkiye halkı ve cesur yöneticileri eski konumu ve rolünü geri kazanıyor

Dünya Çocukları Koruma Hareketi: İsrail her yıl 500 ila 700 Filistinli çocuğu yargılıyor

Arap ülkelerinden İsrail'in Filistin köyünü yıkmasına tepki

Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin taburcu edildi

Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin taburcu edildi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Hangi devlet aklı 10 yaşındaki çocukları uzun namlulu silahlarla gözaltına alır

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Hangi devlet aklı 10 yaşındaki çocukları uzun namlulu silahlarla gözaltına alır
Koruma altındaki 7 bin 400 gence iş ve meslek danışmanlığı eğitimi verilecek

Koruma altındaki 7 bin 400 gence iş ve meslek danışmanlığı eğitimi verilecek