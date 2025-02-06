Dolar
35.88
Euro
37.31
Altın
2,849.54
ETH/USDT
2,708.90
BTC/USDT
97,053.00
BIST 100
9,842.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Savunma sanayisi

Türkiye'nin milli uçak gemisi projesi Mavi Vatan, Çin'in ordu gazetesinde geniş yer aldı

Türk savunma sanayisinin milli uçak gemisi projesi Mavi Vatan, Çin'de ordu gazetesinde geniş yer buldu.

Emre Aytekin  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Türkiye'nin milli uçak gemisi projesi Mavi Vatan, Çin'in ordu gazetesinde geniş yer aldı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Pekin

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun yayın organı "PLA Daily" gazetesinde yayımlanan makalede, Türkiye'nin büyük bir uçak gemisinin yapımına başladığını duyurduğu bildirildi.

Makalede, 60 bin tonluk geminin, Türkiye'nin halen sahip olduğu en büyük savaş gemisi olan 28 bin tonluk TCG Anadolu'dan iki kat büyük olacağı belirtilerek, "Türkiye, çift uçak gemisi grubu oluşturmaya başladı" başlığı kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yeni uçak gemisi ile bir denizaltı ve bir muhribin inşasını da içeren üç yeni savaş gemisinin yapımına başlandığını açıkladığı kaydedilen makalede, "Bu hamle, Türkiye'nin çift uçak gemisi grubuna sahip birkaç ülkeden biri olmasını sağlayacak." ifadesine yer verildi.

Makalede, İstanbul Tersanesi'nde yapılan geminin, 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde ve 10,1 metre batma mesafesine sahip olacağı; 25 knot azami hıza ve 10 bin deniz mili menzile ulaşabileceği; uçuş güvertesinde 20, hangarında ise 30 uçakla toplam 50 savaş uçağını taşıyabileceği belirtildi.

Yeni gemide yerlilik oranının TCG Anadolu'ya kıyasla yüzde 80'in üzerine çıkmasının beklendiğine işaret edilen makalede, geminin, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği 32 hücreli dikey fırlatma sistemi, 4 yakın hava savunma sistemi ve 7 uzaktan kumandalı silah istasyonu ile donatılacağı, Türkiye'nin kendi geliştirdiği uçak fırlatma sisteminin de bu gemiye entegre edilmesinin hedeflendiği bilgisine yer verildi.

"Savunma sanayini bağımsız hale getirme hedefiyle örtüşüyor"

Makalede, Türkiye'nin girişiminin savunma sanayisini bağımsız hale getirme hedefleriyle uyuştuğu vurgulanarak, yeni uçak gemisi projesine 40'tan fazla Türk savunma şirketinin katkı sağladığı aktarıldı.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı ihtilaflar nedeniyle denizlerdeki kontrolünü güçlendirme ihtiyacının yanı sıra küresel etkisini artırmak için de deniz gücünü kuvvetlendirmeye yöneldiğine dikkat çekilen makalede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel ölçekte etkili bir ülke haline getirmeyi amaçlıyor. Büyük bir uçak gemisiyle Türk Donanması, Hint Okyanusu ve Atlantik gibi uzak bölgelerde operasyon yapabilecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Irak Azm İttifakı lideri Müsenna Samarrai ile bir araya geldi
Şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen, son yolculuğuna uğurlandı
İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda depremin ikinci yılı dolayısıyla helva kavruldu
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Depremde yıkılan Ekim Apartmanı'na ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı

Benzer haberler

ABD'de Kongre üyeleri, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanması için yasa tasarısı hazırladı

ABD'de Kongre üyeleri, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanması için yasa tasarısı hazırladı

Türkiye'nin milli uçak gemisi projesi Mavi Vatan, Çin'in ordu gazetesinde geniş yer aldı

İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda depremin ikinci yılı dolayısıyla helva kavruldu

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Depremde yıkılan Ekim Apartmanı'na ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı

Depremde yıkılan Ekim Apartmanı'na ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı

"Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede 73 bin 402 deprem oldu

"Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede 73 bin 402 deprem oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet