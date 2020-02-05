Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın'dan 'Ankara Anlaşması' değerlendirmesi
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın, "Ankara Anlaşması Türkiye ile AB arasında imzalanan bir anlaşma olduğu için, (Brexit sonrası) geçiş döneminin sona ermesiyle İngiltere'nin bu anlaşmaya ilişkin yükümlülükleri sona ermiş olacak." dedi.
London
Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Brexit sonrası geçiş döneminin bitmesiyle İngiltere’nin Ankara Anlaşması’na ilişkin yükümlülüğünün son ereceğini ancak Türk vatandaşlarının hak kaybına uğramaması için çalıştıklarını söyledi.
Yalçın, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının ardından Türk vatandaşlarına bu ülkede iş kurma ve çalışma hakkı veren Ankara Anlaşması’nın geleceğine ve İngiltere-Türkiye ilişkilerine dair AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
İngiltere’nin 31 Ocak 2020 itibarıyla AB üyeliğinden ayrıldığını ancak bu yılın sonuna kadar, "geçiş dönemi" olarak adlandırılan süreçte AB kurallarını uygulamaya devam edeceğine dikkati çeken Yalçın, Ankara Anlaşması’nın da bu süre zarfında geçerliliğini koruyacağını söyledi.
"Ankara Anlaşması Türkiye ile AB arasında imzalanan bir anlaşma olduğu için, geçiş döneminin sona ermesiyle İngiltere’nin bu anlaşmaya ilişkin yükümlülükleri sona ermiş olacak." diyen Yalçın, İngiltere’nin 31 Aralık 2020’de sona erecek geçiş döneminin ardından yeni bir göç sistemini yürürlüğe sokmayı planladığını belirtti.
Yalçın, bu yeni sistemin "yetenekli ve nitelikli göçü teşvik etmeyi" hedeflediğinin anlaşıldığını dile getirerek "Vatandaşlarımız da yeni kurallar kapsamında buraya gelmek için başvuru yapabilecekler." diye konuştu.
Büyükelçi Yalçın şöyle devam etti:
"Ülkemizle İngiltere makamları arasında vatandaş hakları konusunda kurduğumuz çalışma grubu yoluyla vatandaşlarımızın haklarını kapsamlı şekilde ele alıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın hiçbir şekilde hak kaybına uğramamasının sağlanmasıdır."
Türkiye’den İngiltere’ye son 20 yılda yaklaşık 30 bin kişinin Ankara Anlaşması kapsamında geldiği bilgisini veren Yalçın, İngiliz içişleri bakanlığının verilerine göre 2019’un son 6 ayında ise 3 bin 250 Türk vatandaşının bu anlaşmadan yararlandığını vurguladı.
Brexit’in ikili ilişkiler bakımından yeni fırsatlar doğuracağına inandığını dile getiren Yalçın, "Halihazırda ülkemiz açısından çok önemli bir ticari ortak olan İngiltere ile bu alandaki iş birliğimizi kesintisiz ve pürüzsüz şekilde devam ettirmeyi ve Brexit sonrası dönemde daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Türkiye’nin İngiltere ile AB’nin 2020 boyunca sürdüreceği ticaret müzakerelerini yakından takip edeceğini kaydeden Yalçın, Türkiye’nin nihai amacının İngiltere ile bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak olduğunu sözlerine ekledi.
Süre uzadı, ücret getirildi
Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.
Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart 2018’e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu. Bu tarihte yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için süre 5 yıla çıkarılırken, 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti.
Yeni düzenlemeler Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gelmiş yaklaşık 12 bin 500 Türk ile aile üyelerine de geriye dönük uygulanmaya başlamıştı.
"Türk İş İnsanları Birliği" değişiklikleri yargıya taşımış ancak Yüksek Mahkeme mart ayında aldığı kararla davayı reddetmişti. Bunun üzerine Türk vatandaşları davayı temyize götürmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.