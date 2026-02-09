Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş’ta Kısık İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Epstein belgeleri

Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanan belgelerde adı geçenler başta İngiltere ve Norveç olmak üzere Avrupa'da tartışmalara neden oldu.

Behlül Çetinkaya  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı

Londra

ABD Adalet Bakanlığının Eylül 2025'te ve ocak sonunda açıkladığı Epstein belgelerinde çok sayıda Batılı siyasetçi, diplomat ve tanınmış ismin adı yer alıyor.

İngiltere ve Norveç siyasi yaşamı, belgelerde adı bulunan üst düzey isimler nedeniyle çalkantılı günlerden geçiyor.

Eylülde açıklanan belgeler, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'u koltuğundan etti. Göreve 7 ay önce atanan Mandelson'un Epstein'e "En iyi dostum" diye hitap ettiği yazışmalar paylaşıldı.

Mandelson'un Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında ise "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." yazdığı görüldü.

Bu ifadelerin ardından Mandelson görevinden alınırken onu atayan Başbakan Keir Starmer, "Şimdi bildiklerimi atama zamanı, bilseydim görevlendirmezdim." dedi. Ancak Starmer'ın daha sonra Mandelson'la ilgili bazı gerçekleri daha bildiği ortaya çıktı.

Ocak sonunda açıklanan belgelerde, Mandelson'un Epstein'den 75 bin dolar aldığı ve Ticaret Bakanlığı yaptığı 2008-2010 yıllarında 2008 kriziyle ilgili piyasa hassasiyeti açısından hükümet tarafından gizli tutulan bazı bilgileri Epstein'e aktardığı ortaya çıkarken reşit olmadığı iddia edilen bazı kız çocuklarıyla uygunsuz görüntüleri yer aldı.

Bu belgeler, "Lord Mandelson" olarak bilinen 72 yaşındaki siyasetçinin İşçi Partisi üyeliğinden ve Lordlar Kamarası üyeliğinden ayrılmasına, hakkında polis soruşturması açılmasına neden oldu.

Hem Kabine Ofisi hem de 2007-2010 yıllarında başbakanlık yapan Gordon Brown, Mandelson hakkında elindeki belgeleri polise teslim etti.

İngiliz Başbakan özür diledi

Epstein-Mandelson ilişkisi, Starmer'ı istifasının sesli şekilde istendiği bir yola soktu. Başta "Şimdi bildiklerimi o zaman bilmiyordum." diyerek Mandelson'un büyükelçi atamasının yapıldığı dönemde bunların bilinmediğini savunan Starmer, daha sonra ifadesini değiştirdi.

Mandelson'un, reşit olmayan çocuğu fuhşa teşvik etmek suçlamasıyla ceza aldığı 2008'den sonra da Epstein ile görüşmeyi sürdürdüğünü bildiğini kaydeden Starmer, bu ilişkinin derinliğini bilmediğini öne sürdü.

Bu ilişkiyle ilgili sorulara Mandelson'un sürekli olarak yalanla karşılık verdiğini iddia eden Starmer, yalanlara inandığı ve Mandelson'u büyükelçi olarak atadığı için özür dilemek zorunda kaldı.

Parti içinde ve muhalefette Starmer'ın istifasını isteyenlerin sesi yükselmeye devam ederken Başbakanlık Genel Sekreteri Morgan McSweeney, dün istifa etti. McSweeney, Mandelson'la ilgili fikri sorulduğunda kendisini Washington Büyükelçisi olarak tavsiye ettiğini belirterek, "Bu tavsiyenin sorumluluğunu üzerime alıyorum." dedi.

Atama döneminde Dışişleri Bakanı olan David Lammy'nin de bu atamaya karşı çıktığı ancak Başbakan Starmer'ı ikna edemediği öne sürüldü.

Kral Charles'ın kardeşinin ünvanları alındı, sade vatandaş Andrew oldu

Epstein belgeleri ülkede sadece siyaset kurumunu değil yüzlerce yıllık Kraliyet kurumunu da sarstı.

Zaten Epstein ile ilişkisi ve reşit olmayan kız çocukları hakkında verdiği ifadeler nedeniyle "York Dükü" ünvanını kaybeden Kral Charles'ın kardeşi Andrew, eylül ve ocakta yayımlanan belgelerin ardından Kraliyet Ailesi üyesi olarak elde ettiği tüm ünvan ve malları yitirdi.

Önce "Prens" ünvanı elinden alınan Andrew, anne ve babasının hanedan adlarını soyadı olarak alarak sade vatandaş Andrew Mountbatten-Windsor oldu.

Mountbatten-Windsor'un Prens olarak sahip olduğu sancağı ise asılı olduğu Windsor Kalesi'nden indirildi. Hakkındaki iddiaları hiçbir zaman kabul etmeyen Mountbatten-Windsor, son yayımlanan belgelerin ardından evini de kaybetti.

Kraliyet Ailesi'nin ikamet adresi olan Windsor Kalesi içinde yer alan Royal Lodge malikanesinden çıkarılan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı'na taşındı.

Artık tüm masrafları hazine yerine ağabeyinin cebinden karşılanacak Mountbatten-Windsor, Londra'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Sandringham arazisi içinde bulunan ancak şu anda tadilatta olan çiftlik evine taşınacak.

Mountbatten-Windsor'un eski eşi, eski York Düşesi Sarah Ferguson ise vakıf ve derneklerde bulunan koltuklarını yitirdi.

Son yayımlanan belgelerde Ferguson'un Epstein'le 2008 sonrası görüşmeye devam ettiği, hatta çocukları Prenses Eugenie ve Beatrice'i Epstein'in evine götürdüğü ortaya çıktı.

Ferguson, Kraliyet Ailesi üyesi olarak onursal başkanı sayıldığı pek çok dernekten uzaklaştırılırken kendi adını taşıyan Sarah Vakfı da kapanma kararı aldı.

Norveç Veliaht Prensi'nin eşi de Epstein'in arkadaşı çıktı

Belgelerde, Epstein'in eski kız arkadaşı ve ABD'de hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell ile ünlü fizikçi Stephen Hawking gibi başka İngilizlerin de adı geçiyor.

Belgelerde adı yer alan Avrupalılar arasında ise eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, eski Fransa Maliye Bakanı ve cumhurbaşkanı adayı Bruno Le Maire, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Danimarka Kralı Frederik ve İsveç Prensesi Sofia gibi isimler bulunuyor.

Norveç Veliaht Prensi Haakon'un eşi Prenses Mette-Marit gibi ülkenin zirvesindeki bir isim ile eski Başbakan Thorbjorn Jagland'a ait e-postaların yer aldığı belgeler Norveç'te de İngiltere'dekine benzer tartışmalara yol açtı.

Prenses Mette-Marit'in Epstein'le birbirlerine e-posta gönderdikleri ve arkadaşça bir tonla konuştukları, hatta Prenses'in 2013'te Epstein'in evinde birkaç gün kaldığı ortaya çıktı.

İfşaatlar hakkında özür açıklaması yapan Prenses, "Epstein'le aramda yaşanan bazı konuşmaların içeriği, olmak istediğim kişiyi yansıtmıyor. Kraliyet Ailesi'ni, özellikle de Kral ve Kraliçe'yi bu duruma düşürdüğüm için özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Eski Norveç Başbakanı hakkında soruşturma başlatıldı

Ülkede 1996-1997'de başbakanlık, 2009-2019 yıllarında da Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği yapan Jagland, Epstein'e gönderdiği e-posta'da "Tiran'da (Arnavutluk) olağanüstü güzel kızlarla birlikteydim. Ürdün, Filistin ve İsrail'e gidiyorum. Perşembe günü döneceğim." ifadelerini kullandı.

Jagland, bir diğer e-postada ise Epstein'in adasının fotoğraflarını gördüğünü ve burayı ziyaret etmekten mutluluk duyacağını belirterek, "Bu arada, (eşi) Hanne ve ben, onun 60. doğum gününü kutlamak için iki oğlumla Karayipler'de bir yere gitmeyi konuştuk (Bildiğin gibi, sadece genç kadınlarla devam edemem)." ifadelerine yer verdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'ya Nobel Barış Ödülü veren Nobel Komitesi'nin başkanlığını da yapan Jagland hakkında Norveç'te soruşturma başlatıldı.

Jagland, iddialara yanıt vererek, "Epstein ile iletişim kurduğum için pişmanım. Şimdi bildiklerimi o zaman bilseydim asla temas kurmazdım." açıklamasını yaptı.

