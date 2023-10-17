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Dünya

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı kişi Kosova'da yakalandı

Kosova polisi, Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla aradığı bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Eren Beksaç  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı kişi Kosova'da yakalandı Fotoğraf: Vudi Xhymshiti/AA

Kosova

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "Uluslararası Yasa Uygulama Birimi (ILECU)" tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Türk vatandaşının yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kosova polisi, diğer ülkelerle uluslararası polis işbirliği çerçevesinde yasal görevlerini başarıyla yerine getirerek bugün, Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından aranan, 14 yıldan fazla hapis cezası bulunan 1962 doğumlu Türk vatandaşı A.P'yi gözaltına aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Kosova polisinin, diğer ülkelerin kolluk kuvvetleri, kurumları ve uluslararası polis ve güvenlik örgütleriyle uluslararası polis işbirliğinin kurulması ve ilerletilmesi konusunda kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

Kosova polisi, eylül ayında da Türkiye'nin Interpol aracılığıyla uluslararası uyuşturucu ticaretine karıştığı şüphesiyle aradığı bir kişiyi gözaltına almıştı.

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