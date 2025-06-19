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Orman yangınlarında sınır ötesi işbirliği konulu konferans İstanbul'da başladı

İstanbul'da "İklim Değişikliği ile Bağlantılı Orman Yangınlarının Önlenmesi, Azaltılması ve İzlenmesine Yönelik Yenilikçi Teknolojiler ve Yöntemler" konulu konferans başladı.

Ümit Türk  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Orman yangınlarında sınır ötesi işbirliği konulu konferans İstanbul'da başladı Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Avrupa Birliğinin (AB) desteklediği, Türkiye, Bulgaristan, Moldova ve Ukrayna'nın katıldığı "Ortak Direnç (Co-Resilience) Projesi" kapsamında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen konferansa, projeye destek veren AB temsilcileri, ülkelerin proje yürütücüleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve yangına acil müdahale uzmanları katıldı.

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İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, konferansın açılışında, ormanların toplum ve çevre yaşamında büyük önem taşıyan su rejimini ve iklimini düzenleme, toprağı koruma ve çevre kirliliğini önleme gibi yaşamsal işlevlerinin bulunduğunu söyledi.

Ormanların artan sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte karbon depolama, biyolojik çeşitliğin korunması gibi değerleri de ön plana çıkardığını dile getiren Derince, ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesinin, ulusal politikaların ötesinde uluslararası politikaların da ana gündemini oluşturduğunu anlattı.

Derince, orman yangınlarında ağaçların yanı sıra biyolojik çeşitlilik ve ekosistemin de zarar gördüğüne dikkati çekerek, "Ormanlarımızın yüzde 64'ü yangın açısından riskli bölgelerde yer alıyor. Bu bölgelerdeki 15 milyon hektar orman alanı birinci ve ikinci derecede yangına hassas. Özellikle yaz aylarında çok sayıda orman yangını meydana gelmekte, binlerce hektar ormanlık alan ve doğal güzelliklerimiz yok olmaktadır. 1937'den bu yana 1 milyon 197 bin hektar orman alanı yangınlar sonucu tahrip oldu. Ancak yanan alanların tamamı kısa sürede tekrar ağaçlandırıldı." diye konuştu.

Projenin, Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenen iki stratejik girişimden biri olduğunu aktaran Derince, "Etkinliğin amacı, orman yangınlarına karşı toplumsal direnci artırmak, sınır ötesi iş birliğini güçlendirmek ve yenilikçi teknolojilerle en iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etmektir." ifadelerini kullandı.

"Her yıl dünyada yaklaşık 400 milyon hektar alan yanıyor"

Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Başkanı ve Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi İsmail Belen ise orman yangınları konusunun bütün dünyayı etkilediğini kaydetti.

Belen, bu tür yangınların giderek de arttığını belirterek, "Her yıl dünyada yaklaşık 400 milyon hektar alan yanıyor. Bunun yaklaşık 75 milyon hektarı ormanlık alan. Yine son 10 yılda yıllık yanan alan her sene düzenli olarak yüzde 6-7 seviyesinde artış gösteriyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2050-2100 yılları arasında dünyada yanan alan yüzde 50 artacak. Bu bile tehdidin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Ciddi bir tehdit bizi bekliyor." dedi.

Yangın tehdidinin sadece Akdeniz ile sınırlı olmadığını artık Karadeniz'e ve kuzey bölgelere doğru yayıldığını aktaran Belen, yapılan projenin geleceği yöneten ve yönlendiren yapıda olduğunu anlattı.

İki gün sürecek konferansın ilk gününde, yangın önleme ve hazırlık süreçleri, etkili müdahale ve işbirliği modelleri, sınır ötesi koordinasyon ve bilgi paylaşım platformları gibi başlıklarda uzmanlar ve akademisyenler sunumlar yaptı.

Konferans, farklı oturumlarla devam edecek.

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