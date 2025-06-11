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Dünya

Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren şehrindeki Fatmir Berisha İlkokuluna bilgisayar dershanesi kuruldu.

Eren Beksaç  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

PRİZREN

Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat, Türkiye Maarif Vakfı Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan'ın yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kuruluşların temsilcileriyle öğrenci ve öğretmenler katıldı.

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Başkonsolos Doğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kosova’nın akrabalık, tarihi ve kültürel bağlarla birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Kosova’ya savunma, eğitim, kültür, sağlık ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda katkıda bulunmaya devam ettiğini belirten Doğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Kosova’da bulunduğu 26 yıl süresince yüzlerce sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştır." dedi.

Albay Çelikkanat da Türk askerinin Kosova’da birçok alanda halkın hayatına dokunabilecek çalışmalar yaptığına değinerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir’ sözü çerçevesinde, Türk Temsil Heyet Başkanlığı olarak Kosova’nın geleceğini inşa edecek eğitimine bir tuğla da bizler koyabildiğimiz için büyük bir kıvanç ve mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Okulun yöneticileri de yaptıkları konuşmalarda desteklerinden dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projenin açılış kurdelesi kesildi ve davetliler ile öğrenciler dershaneyi gezdi.

Proje kapsamında Fatmir Berisha İlkokuluna kurulan bilgisayar dershanesi gerekli ekipmanlarla donatıldı.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapıyor.

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