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Dünya

Türkiye'nin Kırgızistan’daki Ahıska Türklerine gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türklerine gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 18.01.2021
Türkiye'nin Kırgızistan’daki Ahıska Türklerine gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi

Bişkek

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, merkezi İstanbul'da bulunan Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin (DATÜB) koordinasyonunda Kovid-19'la mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Ahıska Türklerine gönderdiği tıbbi malzeme Bişkek'e ulaştı.

Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Müsteşar Yekta Kamil Noyan, 20 bin cerrahi maske, 1200 N95 maske, 1500 koruyucu tulum, 7 ateş ölçer, 1 solunum cihazı, 200 dezenfektan, 115 siperlik ve ilaç kutularından oluşan yardım malzemelerini Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğine teslim etti.

Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, Türkiye'den gönderilen tıbbı malzemelerinin Kovid-19'la mücadelede çok önemli olduğunu belirterek, "Teslim aldığımız tıbbı malzemeleri halka ulaştıracağız. Türkiye yönetimine, Dışişleri Bakanlığına ve DATÜB'e teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın Ahıska Bölgesi'nde yaşayan yaklaşık 100 bin Türk ve Müslüman, dönemin Stalin rejimi tarafından 14 Kasım 1944'te tren vagonlarına bindirilerek, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'a sürülmüştü.

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