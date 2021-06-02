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Dünya

Türkiye'nin girişimleri sonucu Togo'da FETÖ'ye ait okul kapatıldı

Türkiye'nin girişimleri sonucu Batı Afrika ülkesi Togo'da FETÖ'ye ait bir okulun kapatıldığı bildirildi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 02.06.2021
Türkiye'nin girişimleri sonucu Togo'da FETÖ'ye ait okul kapatıldı

Ankara

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