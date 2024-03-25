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Dünya

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Katar'daki diplomatik temsilcileri iftarda ağırladı

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Katar'daki diplomatik temsilcilere iftar verdi.

Ali Altunkaya  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Katar'daki diplomatik temsilcileri iftarda ağırladı

Doha

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen iftar programına, büyükelçiler, kordiplomatik temsilciler, Katarlı yetkililer, iş insanları, elçilik çalışanları ve basın mensupları katıldı.

İftar programında konuşan Büyükelçi Göksu, Katar'daki diplomatik temsilcilerle iletişimlerinin üst seviyede olduğuna dikkati çekerek, muhataplarıyla ilişkilerini bu tarz davetler ile geliştirmeyi istediklerini söyledi.

Katar'daki büyükelçileri ve kordiplomatik temsilcileri ilk kez bir iftarda misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Göksu, "Bu daveti, Türkiye'nin her zaman kucaklayıcı ve insan odaklı dış politika anlayışının bir yansıması olarak yaptık." dedi.

Türk bayraklarıyla donatılan salonda Türk musikisinden eserlerin dinletildiği iftarda, davetlilere Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

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