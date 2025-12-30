Dolar
Dünya

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, İsrail'in Somaliland'ı tanımasını eleştirdi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Somaliland'ı tanımasını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan yasa dışı eylemlerinin bir başka örneği" diye niteleyerek eleştirdi.

Islam Doğru  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, İsrail'in Somaliland'ı tanımasını eleştirdi

Birleşmiş Milletler

Yıldız, İsrail'in tek taraflı olarak Somaliland'ı tanıması üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

"Uluslararası düzenin ilkelerinin bir kez daha açıkça sorgulandığı bir dönemdeyiz" diyen Yıldız, Türkiye'nin, uluslararası hukukun ve BM tüzüğünün açık ve ciddi bir ihlali olarak değerlendirdiği İsrail'in açıklamasını kesinlikle reddettiğini belirtti.

Yıldız, İsrail'in açıklaması için, "Bu, Netanyahu hükümetinin hem bölgesel hem de küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan yasa dışı eylemlerinin bir başka örneğini oluşturmaktadır. Bu tür davranışlar normalleştirilemez, görmezden gelinemez veya mazur gösterilemez." dedi.

İsrail'in açıklamasının Somali'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü baltaladığına dikkati çeken Yıldız, bunun ayrıca uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit oluşturduğunu, özellikle Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'de parçalanma ve istikrarsızlığı teşvik etme riskini taşıdığını vurguladı.

Yıldız, "Dahası, yayılmacı politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti'nin tanınmasını engellemek için her türlü çabayı gösteren İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale anlamına gelmektedir. Somali ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar yalnızca Somalililer tarafından alınmalı ve alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Somali'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliği, birliği ve bütünlüğüne tam ve sarsılmaz desteğini yineleyen Yıldız, buna karşı her türlü eylemi reddettiklerinin altını çizdi ve "Türkiye, Afrika Boynuzu'nda barış ve istikrara olan kararlılığını sürdürmektedir." dedi.

Bu bağlamda, Güvenlik Konseyi'nin de BM Şartı kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerine işaret eden Yıldız, ayrıca, tüm BM üye devletlerini, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıyan açıklamasını açıkça reddetmeye çağırdı.

⁠İsrail, "Somaliland'ı tanıyan tek ülke"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, "Somaliland'ı tanıyan tek ülke" oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadısu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

