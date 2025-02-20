Dolar
36.29
Euro
38.09
Altın
2,941.44
ETH/USDT
2,739.10
BTC/USDT
98,199.00
BIST 100
9,807.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’un bazı kesimlerinde kar yağışı başladı
logo
Dünya

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lütem, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a güven mektubunu sundu.

Çağrı Koşak  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lütem, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a güven mektubunu sundu

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lütem'i kabul ettiği görüşmede, Büyükelçilik Misyon Şefi Yardımcısı Tolga Budak ve Askeri Ataşesi Yarbay Erdinç Durmaz da yer aldı.

Büyükelçi Lütem, Cumhurbaşkanı Avn'a güven mektubunu takdim etti.

Lütem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avn'a Lübnan Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik mesajını ve Türkiye'ye davetini iletti.

Türkiye'nin Lübnan ile ilişkilerini daha da ilerleteceğini dile getiren Büyükelçi Lütem, "Lübnanlı kardeşlerimizin her daim yanında duracağız." mesajını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşmasına pazartesi devam edilecek
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
Sakarya'da 152 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Gazze'ye destek kermesi başlatıldı
İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı

Benzer haberler

Sırbistan'daki turizm fuarında açılan Türkiye standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi

Sırbistan'daki turizm fuarında açılan Türkiye standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lütem, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a güven mektubunu sundu

Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Afrika'da temaslarda bulunuyor

İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşmasına pazartesi devam edilecek

"Yenidoğan çetesi" davasının üçüncü duruşmasına pazartesi devam edilecek

Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet