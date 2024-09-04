Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan: FETÖ’nün sinsi politikalarıyla Irak’ta mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz
Büyükelçi İnan, Erbil'deki Maarif Erbil Okullarını ziyaretinde, "Sizler sadece çocuklarımızı geleceğe hazırlamıyorsunuz aynı zamanda bir suç şebekesiyle mücadele ediyorsunuz. FETÖ’nün bu sinsi politikasıyla Irak’ta mücadelemizi sürdürmeliyiz." dedi.
Erbil
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Büyükelçi İnan, Erbil’deki temasları kapsamında, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ve beraberindeki heyetle Türk Kızılayın katkılarıyla inşa edilen yetimhaneyi ziyaret etti.
İnan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil’de dün Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile bir araya geldiğini kaydetti.
Bugün de IKBY Başbakanı Barzani ile görüştüklerini belirten İnan, güzel ve verimli bir temas olduğunu, ikili ilişkiler, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını dile getirdi.
İnan, Türk Kızılayın katkılarıyla inşa edilen yetimhanede çocuklarla bir araya gelerek onlara hediye takdim ettiklerini, burada olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı. İnan, Türk Kızılayın yetimhaneye düzenli olarak yardımlarının sürdüğünü vurguladı.
Büyükelçi İnan, tarihi Erbil Kalesi ve Selçuklu Devleti Erbil Atabeyi Muzaffereddin Gökbörü'nün kentteki türbesini de ziyaret etti.
İnan, "Erbil’de resmi temaslarımızın yanı sıra kültürel tarihi mekanların ziyaretine de önem veriyoruz. Sosyal etkinliklerde hem vatandaşlarımız hem de buradaki dostlarımız ve kardeşlerimizle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.
"FETÖ’nün sinsi politikalarıyla Irak’ta mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz"
Büyükelçi İnan, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ve beraberindeki heyetle birlikte, Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarını da ziyaret etti.
İnan, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben ve TMV Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin’in de katıldığı, TMV Hizmet İçi Eğitim Programı ve Sertifika Töreni’nde kapanış konuşması gerçekleştirdi.
Erbil’deki temasları kapsamında TMV yetkilileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten İnan, TMV okullarının önemine ilişkin şöyle konuştu:
"Bizler nasıl Türk diplomatları olarak devletimizi ve milletimizi temsil ediyorsak; sizler de Irak’ta ve bütün dünyada Türkiye adını taşıyan tek eğitim kurumu olan Maarif okullarında bu temsili yapıyorsunuz.
Sizler sadece çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamıyorsunuz. Aynı zamanda, sapkın ideolojisiyle gençlerimizin zihinlerini zehirleyen; bunu yaparken utanmadan Türkiye’nin ve milletimizin ismini kullanarak kamuoyunu aldatmaya çalışan küresel bir suç şebekesiyle mücadele ediyorsunuz. FETÖ’nün bu sinsi politikasıyla Irak’ta mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz."
Büyükelçi İnan, "Maarif eğitim modeli, sadece akademik bilgi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda ahlaki ve kültürel değerlerimizi de öğretecek ve öğrencilerimizi küresel vatandaşlar olarak yetiştirecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün imkanlarıyla arkanızdadır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.