Erbil’de hava kirliliği hayatı zorlaştırıyor

Irak’ın kuzeyinde yer alan Erbil kentinde kum fırtınası nedeniyle oluşan hava kirliliği hayatı zorlaştırıyor.

Haydar Şahin  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Erbil’de hava kirliliği hayatı zorlaştırıyor Fotoğraf: Haydar Şahin/AA

Erbil

Sabah saatlerinde düşük etkide görülen havadaki toz, öğlen saatlerinde etkisini artırdı.

Akşama doğru daha da yoğunlaşan havadaki toz oranı görüş mesafesini ciddi anlamda düşürdü.

Cuma ve cumartesi günleri hafta sonu tatili yapılan Erbil’de havaların sıcak olması nedeniyle halk akşam saatlerinde dışarı çıkarken yoğun tozla karşılaştı.

Normal zamanlarda kalabalık olan kentin sokak ve caddeleri hava kirliliğinin yoğun olması nedeniyle sakin kaldı.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle yer yer caddelerde trafik oluştu.

Erbil’de petrol rafinerileri, araçlar ve elektrik üretiminde kullanılan jeneratörlerin de etkisiyle hava kirliliği oluşuyor. Kum fırtınaları nedeniyle havadaki toz oranının artmasıyla durum tehlikeli seviyelere ulaşıyor.

Uzmanlar, hava kirliliği açısından Ortadoğu’nun "en kirli kentleri" arasında gösterdikleri Erbil’deki gidişatın önüne geçmek için önlem alınması gerektiğine işaret ediyor.

