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Dünya

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, güven mektubunu AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e sundu.

Ömer Tuğrul Çam  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı güven mektubunu sundu

Brüksel

AB kaynaklarından alınan bilgiye göre, güven mektubu sunma töreni klasik tören formatının ötesine geçerek yaklaşık bir saatlik kabul şeklinde gerçekleşti.

Kabul sırasında Büyükelçi Kaymakcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Michel'e iletti, deprem konusunda AB'nin gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca AB'ye aday ülke Türkiye'nin AB'den beklentilerine ve bölgesel konulara değinildi.

Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Kaymakcı ikinci kez Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi görevine atanmıştı.

Kaymakcı'nın göreve başlamasının onuncu gününde hızlı bir şekilde kabul edilmesine ve güven mektubu sunma töreninin uzun bir kabüle dönüşmesine dikkati çeken kaynaklar, bunun Türkiye merkezli depremlerin ardından AB tarafından Türkiye'ye gösterilen dayanışmanın ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik beklentinin bir işareti olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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