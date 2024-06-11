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Dünya

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlanmalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın gerekli tüm adımları yerine getirdiğini ifade ederek haziran sonuna kadar AB'ye katılım müzakerelerinin fiilen başlaması gerektiğini bildirdi.

Melike Pala  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlanmalı

Ankara

Von der Leyen, Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda yaptığı konuşmada "Harkiv, Avrupa'dır. Ukrayna, Avrupa'dır. Birliğimiz sizin evinizdir." dedi.

Ukrayna'nın belirlenen tüm adımları yerine getirdiğini söyleyen von der Leyen, "İşte bu nedenle AB'nin bu ayın sonuna kadar Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlaması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

AB'den Ukrayna'ya 1,9 milyar avroluk destek

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini vurgulayarak, dondurulan Rus varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerden elde edilen yaklaşık 1,5 milyar avronun temmuz ayında Ukrayna için kullanılacağını belirtti.

Söz konusu miktarın yüzde 90'ının savunmaya, yüzde 10'unun da yeniden inşaya harcanacağını kaydeden von der Leyen, İtalya'da düzenlenecek G7 Zirvesi'nde Ukrayna'nın dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden nasıl daha fazla yararlanabileceği konusunun tartışılacağını ifade etti.

Von der Leyen, AB'nin ayrıca haziran sonuna kadar Ukrayna'ya ilave 1,9 milyar avroluk destek sağlayacağını duyurdu.

AB üyesi ülkelerin liderleri, Aralık 2023'te düzenlenen zirvede Moldova ve Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatma kararı almıştı.

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