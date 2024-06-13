Dolar
32.33
Euro
34.81
Altın
2,315.31
ETH/USDT
3,495.00
BTC/USDT
67,387.00
BIST 100
10,404.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ'da Yazıkonak Belediyesini ziyaretinde konuşuyor Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Susuz köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Gündem

Kastamonu'da köyde çıkan yangında 10 ev yandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 10 ev yandı.

Özgür Alantor  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Kastamonu'da köyde çıkan yangında 10 ev yandı

Kastamonu

İlçenin Susuz köyüne bağlı Ispahalar Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Kastamonu ve Karabük itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arozözler yangına müdahale etti.

İlk belirlemelere göre köyde 10 ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da köyde çıkan yangında 10 ev yandı
İzmir'de 41,4 derece ile haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Bakan Yerlikaya: Durduk yerde hiçbir şekilde bir belediye başkanının görevden el çektirilmesi söz konusu değil
Ankara'da kanalizasyon sularının birikmesi sonucu yol çöktü
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Benzer haberler

Kastamonu'da köyde çıkan yangında 10 ev yandı

Kastamonu'da köyde çıkan yangında 10 ev yandı

Patlak topla gelen ragbi şampiyonluğu tüm öğrencileri lisanslı sporcu yaptı

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Türkiye'den Kuveyt'teki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Kuveyt'teki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet